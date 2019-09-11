Меркель заявила о подготовке к саммиту «нормандской четверки»

Москва, 11 сентября. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ведется работа по организации саммита «нормандской четверки» в течение ближайших недель.

Меркель заметила, что в последние недели достигнут первый небольшой прогресс. Она выразила надежду на то, что этот прогресс, возможно, позволит значительно продвинуться в реализации минских договоренностей.

«И мы работаем над саммитом в четырехстороннем формате, чтобы добиться значительного прогресса», — сказала канцлер Германии.

Напомним, ранее французский президент Эммануэль Макрон анонсировал встречу «нормандской четверки» на уровне президентов. Он подчеркнул, что переговоры состоятся в сентябре. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что Берлин и Париж стремятся к проведению саммита в «нормандском формате» в самое ближайшее время.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы России, Германии, Франции и Украины поддерживают возобновление переговоров в «нормандском формате», однако важно определить потенциальную результативность встречи. Он заметил, что разговор о возобновлении переговоров на высшем уровне идет очень активно. Ранее президент РФ Владимир Путин в беседе с Ангелой Меркель заявил о важности серьезной подготовки к встрече «нормандской четверки» для выхода на позитивные результаты.

В 2014 году на Украине началась гражданская война. Донецкая и Луганская области отказались признавать установившуюся после госпереворота власть в Киеве. Украина ввела на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик войска. Для урегулирования конфликта были приняты минские договоренности, однако Киев продолжает их регулярно нарушать.