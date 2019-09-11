Google и YouTube наплевали на день тишины в России. Александр Малькевич. ФАН-ТВ



«Эй, Google!» — кричит Роскомнадзор и выписывает штраф в 3 тысячи рублей за нарушение дня тишины в России

Только что в России прошел единый день голосования. Роскомнадзор специально буквально за пару дней до выборов предупредил Twitter, Facebook, Google: «Ребята, пожалуйста, соблюдайте наш закон, в день тишины 7 сентября и в день голосования 8 сентября — никакой агитации и незаконной рекламы». И что мы видим? Садишься в Google, набираешь «выборы в Московскую городскую думу», «найти участок», и сразу вылетает контекстная реклама про очень «умное голосование»: прямо «иди голосуй туда-то за такого-то». Тьма фейков на Facebook. Прошел день голосования, все высказали свое возмущение, Общественная палата бьет в набат, и вот что отвечает Google (через губу): «Мы и дальше будем размещать ту рекламу, которая является правильной, нужной и вообще соответствует каким-то там разным критериям». «Эй, Google!» — кричит ему Роскомнадзор. А в ответ: «Пошел ты!» И все!

И возникает вопрос, а что мы можем сделать. Честно говоря, ничего. У меня есть любимая цитата: «Twitter был оштрафован мировым судом города Москвы на 3 тысячи рублей за административное нарушение. Компания не предоставила сведения о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей». 3 тысячи (!) Twitter заплатил и тут же пожаловался в Верховный суд России, чтобы оспорить это решение. На 3 тысячи оштрафован и Facebook, так что жизнь налаживается. Трепещите, интернет-гиганты, мы вам столько штрафов выпишем – 3, 5, 10 и, возможно, даже 100 тысяч рублей! Даже неудобно это комментировать, звучит все как издевка. Естественно, все эти товарищи понимают: им не страшно, им наплевать.

Западные СМИ рукоплещут «великому режиссеру» Сенцову, о Вышинском — молчок

Конечно, событие прошлой недели — это освобождение главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Это еще очень важно и потому, что 8 сентября — Международный день солидарности журналистов, которой нет. Потому что просидел 470 дней в тюрьме Кирилл Вышинский на Украине за то, что он занимался журналистикой, и всем плевать. Только выходили товарищи из ОБСЕ: «Это недопустимо!» Им с Украины отвечают: «Да, еще что-то хотите сказать?» «Да, хотим. Пожалуйста, примите меры!» «Обязательно примем». Все. В итоге произошел обмен, Вышинский вернулся.

Дал в Москве, в РИА Новости, большую пресс-конференцию, будет свою жизнь обустраивать. Теперь вопрос по поводу солидарности. Западные СМИ смакуют возвращение украинцев домой, вокруг «великого режиссера современности» Сенцова развернулась целая эпопея, все рукоплещут. В России Deutsche Welle, немецкое СМИ, направо и налево цитирует освобожденных украинцев, Сенцова: «Победа будет за нами! У нас другого выбора нет!», но при этом об освобождении Вышинского вообще ничего не сказано. Это «объективная европейская журналистика». Есть только одна сторона, один цвет, одна краска.

Twitter запретил рекламу государственных СМИ, «Голосу Америки» и BBC — зеленый свет

Twitter опубликовал решение о запрете рекламы государственных СМИ. То есть рекламировать правильные с точки зрения Запада политические партии и движения на Facebook, на сервисах Google можно в любой день, но при этом Twitter рекламу государственных СМИ не берет. Блокировать финансируемые налогоплательщиками организации, которые включают независимых общественных вещателей, не станут. BBC и «Голос Америки» хоть и пропагандистские СМИ, но относятся к общественным.

А вот реклама RT и «Спутника» запрещена еще в 2017 году. Согласно докладу американской разведки по принципу «хайли лайкли», они с высокой степенью вероятности «вмешивались» в американские выборы. А как же разобраться, кто действительно государственный, а кто общественный. Все просто: в этом поможет финансируемое правительством США НКО Freedom house, а также разведывательное подразделение журнала The Economist. Это все реалии наших дней. Свобода слова западная…

Экстрасенс предложила создать министерство мира США

В Сан-Франциско начинается локальный бунт. Горсовет принял решение, которым приравнял национальную стрелковую ассоциацию, крупнейшую лоббистскую организацию, к террористической. Правда, это решение не имеет силы закона и носит рекомендательный характер. Но эта новость меркнет на фоне заявления писательницы-экстрасенса Марианны Уильямсон, сделанного в ходе демократических праймериз. Она выступила со свежей инициативой создать в США министерство мира. Именно это ведомство «поможет справиться» с массовыми расстрелами в общественных местах. Инициатива красивая, после победы демократов можно назначить Марианну министром мира США. «Поставьте баночки, и я дам вам установку на мир во всем мире». Но главное — это новые рабочие места, офисы, бюджет и активная работа.

«Мисс Неваду» лишили титула за антифеминизм и любовь к Трампу

В штате Невада 29-летняя Кэти Уильямс стала местной «Мисс» и опубликовала в Facebook несколько политических постов. Она высказалась в поддержку Трампа и (что страшно!) публично осудила феминизм. Приговор: ее лишили титула и возможности участвовать в конкурсе «Мисс Америка». То есть человека подвергли цензуре из-за его консервативных убеждений. Америка, наши дни, свобода слова. По последним данным, 48% американцев выступают за усиление государственного регулирования технологических компаний Facebook, Google, Amazon, потому что они оборзели.

Наведите порядок, поставьте их в какое-то стойло, потому что ежедневно всех блочат: «Мисс Неваду», Наталью Поклонскую за ее пост. Список жертв растет каждый день, это некий социально-медийный мартиролог людей, подвергнутых банам, в том числе и вечным, на популярных площадках. Такая очень своеобразная демократия. На секунду шагну в Европу: национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд и лишить телеканал News One лицензии и закрыть. За что? Набор слов: «Разжигание вражды». Оппозиционный канал с хорошими рейтингами, который дает возможность высказываться на русском языке думающим людям. Посмотрим, какое решение примет гуманный украинский суд и как на это отреагирует либеральный президент Украины.

Нетолерантная шутка про гориллу в американском эфире чуть не стоила телеведущим работы

На одном из американских телеканалов Kоcо 5 news во время прямого эфира девушка Алекс Хаузден и темнокожий мальчик Джейсон Хэккет обсуждали репортаж из зоопарка Аклахомы. Во время сцены с гориллой ведущая сказала: «Алекс, а горилла чем-то похожа на тебя». «Да, правда, что-то есть», — пошутил он. Что тут началось! Буря в социальных сетях: «Уволить! Распять! Линчевать эту девицу! Как она посмела?!»

На следующий день в эфире девушка практически упала на колени и просила о прощении. Откровенность могут позволить себе только сильные духом, крепкие и, как правило, пожилые люди, которым нечего терять, в частности, «икона» Клинт Иствуд, человек очень нетолерантный, который говорит то, что думает. Он удивляется, почему его называют расистом. Когда в фильме «Грязный Гарри» негры грабят банк и за это Иствуда обвиняют в расизме, он отвечает: «Какой же я расист, ведь я дал им неплохую работу в своем фильме?» Зал заплатил деньги.

Хью Грант продемонстрировал «культуру» политической дискуссии англосаксов

Британский актер Хью Грант в знаменитой мелодраме «Реальная любовь» исполнял роль премьер-министра и так вжился в образ, что теперь решил высказаться в Twitter. Еще 28 августа он пытался припечатать Бориса Джонсона. Честно говоря, не хотелось бы озвучивать все эти слова на русском. Это твит, наполненный матом. Вкратце: «Не смей испоганить будущее моих детей. Ты не посмеешь разрушить свободы, за которые мои деды сражались в течение мировых войн. У нас фактически начинается революция, потому что все это организовано твоей маленькой бандой…»

Это культура публичной дискуссии Великобритании. Вроде бы приличный человек пишет в адрес премьер-министра, который на самом деле работает считаные недели, делает фактически первые шаги, а его так сразу припечатали. Такова англосаксонская культура политической дискуссии, общения, диалога. И к этому, видимо, мы должны стремиться, согласно заявлению министра обороны США Марка Эспера, который призывает Россию изменить свое поведение, чтобы быть принятыми с распростертыми объятиями в семью современной продвинутой европейской публики. Чего я совершенно не желаю. Желаю оставаться самими собой на нормальных общечеловеческих позициях, соответственно с нашей культурой, ментальностью и традициями.