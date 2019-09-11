Петербургу прочат быстрые и важные перемены при губернаторе Беглове

Выборы губернатора Санкт-Петербурга прошли без нарушений, они абсолютно легитимные. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Марат Баширов.

Победа Беглова

Горизбирком утвердил результаты выборов губернатора Санкт-Петербурга. По результатам первого тура победил самовыдвиженец Александр Беглов. Об этом сообщил на заседании комиссии ее председатель Виктор Миненко.

«Признать выборы высшего должностного лица Санкт-Петербурга — губернатора Санкт-Петербурга — состоявшимися и действительными. Считать избранным на должность губернатора Санкт-Петербурга Беглова Александра Дмитриевича», — заявил он.

9 сентября стало известно, что Александр Беглов набрал 64,47% голосов по результатам обработки 98,93% протоколов. Явка в Северной столице составила 30,08%.

Абсолютная легитимность

Наблюдатели не зафиксировали существенных нарушений на губернаторских выборах. Голосование было прозрачным и проходило в спокойной обстановке. После голосования Беглов поблагодарил волонтеров штаба общественной поддержки и каждого из кандидатов на пост губернатора.

Как отметил Марат Баширов, выборы губернатора Петербурга — абсолютно легитимные. Они прошли при хорошей явке и при умеренном проценте, который набрал Александр Беглов. Поэтому ни у кого нет оснований сомневаться в них.

«Другой вопрос, что вместе с этими выборами еще проходили выборы муниципальных депутатов. Вот там было достаточно много нарушений, по которым были даже заявления госпожи [Эллы] Памфиловой, главы ЦИК РФ. И вот они немножко людей и прессу вводили в заблуждение. Это необходимо разъяснить. Нужно понимать, что те нарушения на участках, которые были озвучены, соответственно, касались только выборов муниципальных депутатов, — пояснил Марат Баширов. — Поэтому можно поздравить Александра Беглова».

Эксперт заметил, что команда Беглова после того, как приняла город в не очень хорошем состоянии, особенно в той части, которая касалась ЖКХ, смогла убедить и избирателей, и федеральные власти в своей состоятельности. У команды Беглова есть четкое понимание того, что она будет делать сегодня, через год и через два.

«Думаю, что через три года мы не узнаем Санкт-Петербург. И многие будут рассуждать, стоит ли так цепляться за Москву как за столицу. Потому что Санкт-Петербург будет не менее привлекательным городом», — добавил Марат Баширов.

Преимущества перед Москвой

По словам политолога, у Санкт-Петербурга есть преимущества перед Москвой. Это касается и исторического наследия, и расположения города, и существующей инфраструктуры, и промышленно-транспортного потенциала, который бессмысленно оспаривать.

«Сейчас необходима комплексная системная работа по развитию и раскрытию этих потенциалов. Уверен, что команда Беглова не будет тратить время на рассуждения, что и как. Во-первых, Беглов сам из Санкт-Петербурга, руководил одним из районов (с 1999 по 2002 управлял Курортным районом. — Прим. ФАН). Во-вторых, он человек, который занимался хозяйственным управлением. В-третьих, у него хороший круг связей. Беглов привлекает в свою команду энергичных людей. Мы же помним, как он менял руководителей районов. Он призывал в команду тех людей, которые уже работали в системе, но при этом для него было крайне важным, чтобы они были очень энергичные. Там очень много молодых управленцев. Это всегда другая энергия. Это команда более молодая, несмотря на то, что у нее такой опытный руководитель», — рассказал Марат Баширов.

По мнению политолога, перемены в Санкт-Петербурге будут проходить очень быстро. Это уже видно по тем решениям, которые принимались по переносам долгостроев, по решениям, которые касались тарифов ЖКХ, транспортных вопросов. У команды Беглова есть понимание, куда вести город. И она это очень быстро реализует.

«Выборы — это не конкурс красоты»

Эксперт также прокомментировал поручение Александра Беглова учесть предложения других кандидатов в губернаторы. По словам Баширова, Беглов изначально был на это настроен. Об этом говорит даже тот факт, что он пошел на дебаты, хотя во многих регионах те лица, которые исполняют обязанности главы города, часто отказываются от участия в подобных мероприятиях. Дебаты, в первую очередь, — это возможность услышать что-то ценное от других кандидатов, пускай даже не по всему спектру, а по какому-то узкому.

«Тем не менее это важно. Это привносит баланс в социальную обстановку. Люди ведь голосовали не только за Беглова. Значит им что-то понравилось в программе других кандидатов. И, конечно, если ты претендуешь на руководителя всех жителей города, надо впитывать в себя то ценное и полезное, что избирателям понравилось. Все-таки выборы губернатора — это не конкурс красоты. Это конкурс идей, выбора и решений, которые влияют на жизнь обычного человека», — заключил Марат Баширов.

8 сентября в Российской Федерации прошел единый день голосования. Жители 85 регионов выбрали губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, депутатов горсоветов, глав муниципалитетов, а в Москве — депутатов Мосгордумы.

Выборы в Петербурге были организованы на 1944 участках. Кроме того, 8 сентября в Северной столице прошли выборы депутатов 110 муниципальных советов.