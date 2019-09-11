Меркель заявила, что США больше не являются защитниками Европы

Берлин, 11 сентября. Соединенные Штаты больше не будут автоматически защищать Европу, и ей необходимо прикладывать колоссальные усилия для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель во время дебатов в Бундестаге по федеральному бюджету на будущий год.

«Европа связана ценностями с США. Но больше нет автоматизма в том, что они будут играть роль защитника Европы», — подчеркнула немецкий канцлер.

По ее словам, в этом вопросе необходим «существенный вклад Европы».

Напомним, немецко-американские отношения осложняют спорные вопросы. Так, глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно критиковал Берлин за недостаточные расходы по военной части в ЕС. По мнению американского лидера, немецкие власти, как союзники США по Европейскому союзу, должны увеличить военные расходы до 2% от ВВП.

Кроме того, у США и Германии кардинально разные мнения по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2». Вашингтон выступает против российского проекта, поскольку стремится продавать европейским странам свой сжиженный природный газ (СПГ). В Германии неоднократно объясняли, что проект «Северный поток — 2» носит сугубо экономический характер и не имеет отношения к политике. Более того, немецкие политики называли его выгодным и заверяли, что он будет достроен.