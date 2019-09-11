Системы автоконтроля устанавливают на железнодорожной части Крымского моста

Севастополь, 11 сентября. Системы автоматического контроля и управления движением поездов устанавливаются на дороге, проложенной на железнодорожном полотне Крымского моста. Об этом в среду сообщает информационный центр «Крымский мост».

«На железной дороге устанавливаются системы автоматического контроля и управления движением поездов», — следует из сообщения.

Отмечается, что данные устройства смогут в онлайн-режиме вести наблюдение за состоянием путей и составов, пересекающих Керченский пролив, и передавать сведения в кабины локомотивов и на близлежащие станции — Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную.

В настоящее время на железной дороге укладываются кабели и монтируются путевые ящики с необходимым оснащением. Одновременно ведутся работы по балластировке щебнем, рихтовке и выправке верхнего строения пути. Кроме того, не прекращаются работы по монтажу стоек освещения и шумозащитных экранов, уточняет информационный центр.

Как сообщал RT, депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара заявлял о важности строительства железнодорожной части Крымского моста.

Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Российский лидер Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая прошлого года, автомобильное движение было запущено спустя сутки. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на конец текущего года.