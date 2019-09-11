Избиратели Туниса разочарованы властями в преддверии президентских выборов

Тунис, 11 сентября. Жители Туниса разочарованы неспособностью правительства улучшить качество жизни в стране. Такие настроения превалируют в Тунисе в преддверии президентских выборов, пишут СМИ.

Избирателям Туниса предстоит принять участие в голосовании на досрочных президентских выборах 15 сентября. Однако, как передает портал WKZO, явка на выборах в местные органы власти в 2018 году составила всего 34%. Кроме того, голосование сопровождается повсеместными протестами.

Издание отмечает, что туризм, являющийся «жизненно важным» источником иностранной валюты в Тунисе, сильно пострадал от нападений боевиков. Кроме того, были резко сокращены бюджетные расходы, но экономика при этом растет недостаточно быстро, чтобы снизить уровень безработицы.

Многие госслужащие Туниса объявили забастовку, требуя повышения заработной платы или улучшения условий труда, что привело к ответной акции протеста. Несколько дней назад демонстранты пытались прорваться в почтовое отделение в центре Туниса, требуя возобновления его работы, чтобы появилась возможность получить чеки.

«Я даже не могу снять 50 динаров (около 17 долларов. — Прим. ред.). Банды, включая политиков и профсоюзы, захватили власть», — сказала одна из женщин, опрошенная журналистами у почтового отделения.

Напомним, внеочередные президентские выборы в Тунисе были назначены на 15 сентября. Изначально они должны были состояться в ноябре, однако их перенесли на более ранний срок из-за смерти главы республики Беджи Каида ас-Себси.