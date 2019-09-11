Эксперты оценили новые iPhone 11 от Apple

Москва, 11 сентября. Видеоблогер Илья Корнейчук прокомментировал презентацию новых продуктов американской компании Apple, отметив, что главная цель сотрудников корпорации заключается в том, чтобы убедить пользователей в двух вещах — важности «начинки» смартфона и платных сервисов.

Презентация новых смартфонов от американской корпорации — одно из самых ожидаемых событий в мире технологий и hi-tech. Однако поклонники не оценили новые продукты от Apple, заметив, что никакой технической революции не произошло, а стоимость телефонов значительно возросла. По мнению экспертов, корпорация презентовала не телефон, а дорогую камеру.

Новые iPhone 11 стали самими мощными телефонами, однако радикально инновационного ничего представлено не было. Но ценник смартфонов от американской компании заметно вырос. Так, цена Pro Max составит 132 тысячи рублей. И достаточно крупную сумму Apple предлагает отдать за вчерашние достижения китайских производителей.

Президент и главный аналитик последствий и стратегии Moor Патрик Мурхед заметил, что потребители все еще сильно заботятся о наличии по-настоящему хорошей камеры.

«За последние пару лет Sumsung и Huawei перегнали Apple в этом вопросе. У них уже три года было по три камеры. Apple решила наверстать упущенное», — заметил он.

Видеоблогер Илья Корнейчук объяснил, что новая тактика Apple — собирать с миру по доллару.

«Чего люди ожидали? Что они представят какую-то революцию, а с чего бы? Им это, во-первых, не нужно. Им сейчас нужно сделать две вещи: первая — это продать вам подписку на Arcade — тот сервис, в котором находятся игры. И вторая вещь — продать вам подписку на собственный сервис ТВ+», — объяснил видеоблогер.

Напомним, 10 сентября американская компания Apple представила новый iPhone 11. Презентация нового смартфона состоялась в театре Стива Джобса, который расположен в штаб-квартире Apple в Калифорнии. Новая модель является усовершенствованной версией смартфона iPhone X, который был представлен в 2018 году. iPhone 11 имеет те же габариты, что iPhone X, а также аналогичный алюминиевый корпус. Новинка оборудована 6,1-дюймовым IPS-экраном.