В Госдуме призвали изолировать контакты с Британией в ответ на новую «Большую игру»

Глава Объединенного командования вооруженных сил Британии Патрик Сандерс заявил о необходимости перехода на круглогодичный режим работы Чрезвычайного кабинета при британском правительстве в связи с угрозой возобновления Россией так называемой «Большой игры». Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отреагировал на заявление британского генерала.

Патрик Сандерс предупредил, что Россия готовится возобновить в новом формате The Great Game («Большая игра», геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX — начале XX веков). По его словам, чтобы противостоять Москве, Великобритании необходим постоянный национальный орган, способный незамедлительно реагировать на события, подобные отравлению Скрипалей, а также на киберугрозы «со стороны враждебных государств и воинствующих экстремистов».

«Великобритания, Англия, Британская империя всегда работала в круглогодичном режиме против Российской Федерации, Советского Союза, Российской империи. Всегда, когда наша страна сталкивалась с каким-то сопротивлением, Британия гласно или негласно поддерживала противоположную нам сторону. Во всех интригах в нашей стране, цареубийствах, убийствах наших послов прослеживается след британских спецслужб, разведки, коррупционных денег. И эта страна всегда будет гадить нашему государству», — заявил в комментарии Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин.

По мнению парламентария, Москва может дать действенный ответ на недружественные действия Лондона, остановив «бегство» капиталов, заработанных в РФ, в Великобританию.

«Люди, которые заработали в нашей стране огромные деньги, не должны иметь счета и недвижимость в Великобритании. Они не должны туда уезжать. Нам нужно полностью изолировать контакты с этой страной. И ничего вредного для нас от этого не случится. Это островное государство будет всегда всем гадить. Это колонизатор №1. Вся эта грязная, хамская политика США порождена Лондоном. Все плохое вокруг нашей страны имеет британские корни, но делается чужими руками. Поэтому надо изолировать общение с Британией, а мы финансово ее подпитываем через наш олигархат. Все проходимцы, которые грабят и обманывают наш народ, всегда находят там убежище. Так не должно быть», — считает Шерин.

Депутат напомнил высказывание выдающегося отечественного геополитика, военного мыслителя и стратега Алексея Вандама: «Хуже войны с англосаксами может быть только дружба с ними».