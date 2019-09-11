Лоза придумал наказание для Билана за пьяные выступления

Москва, 11 сентября. Композитор, критик и певец Юрий Лоза раскритиковал исполнителя Диму Билана, выступившего на концерте в Самаре в нетрезвом виде. По его словам, Билан должен был понимать, что не сможет выступать на соответствующем уровне после употребления спиртного.

Лоза указал на то, что артисту необходимо уважать свою работу и профессию. Кроме того, по мнению автора хита «Мой плот», Билан «подвел» зрителя, и даже после принесенных извинений у фанатов останется «осадок», сообщает портал Teleprogramma.

«Если он еще раз так оступится, то и наказание должно быть соответствующим. К примеру, можно просто бойкотировать концерты Билана», — резюмировал Лоза.

Напомним, поп-певец Билан возмутил самарскую публику пьяным поведением на сцене во время выступления на Дне города. По окончании концерта в Сети появилась петиция с требованием к властям извиниться за приглашение артиста на городской праздник, пишет «Ридус».

Так, в петиции указывалось, что артист «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные стоны, а также демонстрировал неприличные жесты».

Позднее артист попытался оправдаться, заявив, что встретил приятелей в гримерке и выпил с ними коньяк. Билан сказал, что «не рассчитал» с алкоголем.

Как заявила ясновидящая Елена Батыр, Билану необходимо воздержаться от еды и вина, которое может на него отрицательно влиять, сообщали «Дни.ру».