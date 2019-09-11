Рябков анонсировал ответ Москвы на введение санкций США против следователей из Сургута

Москва, 11 сентября. Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении сотрудников Следственного комитета РФ. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Он отметил, что данные американские санкции в отношении россиян являются продолжением полностью дискредитирующей себя и провальной линии США. Замминистра отметил: подобные действия Вашингтона предполагают, что Москва «прогнется» под санкционным давлением. Однако, подчеркнул Рябков, этого никогда не произойдет.

«И мы, разумеется, соответствующим образом расширим наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам. Открыто говорим об этом», — анонсировал ответ Москвы Сергей Рябков, передает ТАСС.

Замглавы МИД РФ также обратил внимание на появившиеся в прессе сообщения, что американским сенаторам якобы не выдали визы РФ. Рябков отметил, что Запад попытался представить ситуацию так, будто конгрессменам США было отказано в визах, однако на самом деле этого не было — они включены в ограничительные списки на въезд в Россию.

«Как только в США откажутся от порочной практики расширения подобных списков, мы, действуя зеркально на основе принципов взаимности, поступим аналогичным образом. В любом случае, во всех этих ситуациях ответственность на американской стороне, так сказать, мяч на американской половине поля», — подчеркнул замглавы МИД России.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что Вашингтон ввел санкции против двух руководящих сотрудников Следственного комитета РФ в Сургуте. Поводом для введения ограничений стало якобы «бесчеловечное или унижающее достоинство обращение» следователей с представителями секты «Свидетелей Иеговы» (запрещена в РФ) в Сургуте. В американском ведомстве заявили, что сотрудники СК якобы нарушили права семи задержанных участников секты, применив к ним насилие.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов в феврале 2019 года обнаружили в Сургуте организацию, подконтрольную центру «Свидетелей Иеговы». На сайте секты сообщалось, что следователи якобы применили насилие в отношении задержанных. В следственном управлении сообщили, что проверка не подтвердила данную информацию.