Новак заявил о готовности РФ к переговорам по газовому вопросу с Украиной и Еврокомиссией

Москва, 11 сентября. Россия готова провести трехсторонние консультации по газу с Ерокомиссией и Украиной. Об этом заявил глава министерства энергетики РФ Александр Новак.

В ответ на вопрос согласна ли Россия провести трехсторонние консультации РФ — ЕК — Украина Новак заметил, что встреча может пройти 19 сентября. Об этом пишет РИА Новости.

«Будем считать эту дату согласованной, мы готовы провести консультации», — подчеркнул глава Минэнерго.

Ранее сообщалось, что Польша будет продавать Украине закупаемый у США регазифицированный сжиженный природный газ. Соответствующую информацию передает польская энергетическая компания PGNIG, заявление опубликовано на официальном сайте компании. Сообщается, что к настоящему моменту уже достигнуты все договоренности. Руководитель Центра политэкономических исследований, экономист Василий Колташов в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что «Газпром» может не признавать решение европейского суда о газопроводе OPAL, так как оно противоречит экономическим интересам России и ЕС.

Кроме того, появилась информация, что украинские власти рассматривают возможность приобретения с 2019 года сжиженного природного газа из Катара. С точки зрения международных экспертов, для Украины будет намного дешевле урегулировать разногласия с «Газпромом», чем ожидать поставок газа с Ближнего Востока.