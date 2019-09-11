Общение Коломойского и Зеленского показало крах надежд майдана в борьбе с олигархатом

Встречи бизнесмена Игоря Коломойского и президента Украины Владимира Зеленского показывают, что олигарх влияет на украинского лидера в своих личных и бизнес-интересах, считает член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

Президент Украины Зеленский встретился с олигархом Коломойским во вторник, 10 сентября. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера. На встрече также присутствовали глава офиса украинского президента Андрей Богдан и премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

В офисе президента они обсудили вопросы ведения бизнеса на Украине. Также были затронуты проблемы в энергетической сфере.

Обсуждение вопросов энергетической сферы является самой важной проблемой для Украины сейчас, говорит Безпалько. По словам эксперта, проблемы относятся к транзиту российского газа, а также добычи и переработки нефти.

«Он фактически признает, что он рейдер. На встречах с журналистами он ведет себя чрезвычайно нагло и беспардонно. Также он открыто нарушает законы Украины. Таким образом, это означает влияние этого человека на президента Украины. На Украине не оправдались ожидания, которые были заданы в 2014 году, во время Майдана. Тогда говорили, что, дескать мы всех олигархов прижмем, заставим соблюдать законодательство и отнимем народные деньги. Однако такие встречи показывают, что все эти ожидания потерпели крах. Реальные олигархи как существовали, так и продолжают существовать, очень сильно влияют на политику», — заявил Безпалько в беседе с Федеральным агентством новостей.

Коломойский и Зеленский находятся в отношениях заказчика и клиента, но лидер Украины «пытается из этой обоймы выйти», полагает собеседник ФАН. Как отмечает политолог, президент Украины будет дальше вести себя все более независимо.

«Однако Зеленский президент еще слабый. При необходимости Коломойский включит все механизмы, с помощью которых он сможет его контролировать либо дестабилизировать», — рассказал эксперт.

Безпалько подчеркнул, что Коломойский помог получить власть Зеленскому на Украине, чтобы последний продвигал бизнес-интересы олигарха.

«В настоящее время можно будет ожидать шагов, которые будут направлены непосредственно в пользу Коломойского либо в пользу интересов его бизнес-группы», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, СМИ неоднократно обвиняли Коломойского в покровительстве новому президенту Украины. Сам олигарх опровергал эту информацию. Также бизнесмена считают одним из спонсоров Евромайдана. На юго-востоке Украины против него возбуждено уголовное дело.

Игорь Коломойский уехал из Украины в июне 2017 года. В страну он вернулся 16 мая 2019 года. Олигарх разругался с пятым президентом Украины Петром Порошенко из-за контента телеканала «1+1», который принадлежит бизнесмену. По его словам, в администрации президента считали, что на канале показывают «не то, что было нужно». Состояние Коломойского оценивается примерно в 1,4 млрд долларов.