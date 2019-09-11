МИД назвал возможность введения новых санкций против «Роснефти» незаконной

Москва, 11 сентября. Заявления американской стороны о возможности новых экономических рестрикций против «Роснефти» из-за работы в Венесуэле незаконны. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Разумеется», — сказал российский дипломат, отвечая на вопрос, считают ли в Москве противоправными заявления Вашингтона о возможности новых санкций против «Роснефти» из-за закупок нефти у Венесуэлы и Ирана.

При этом Рябков напомнил, что РФ не боится никаких санкций, поскольку «Роснефть» «уже давно под ними».

Ранее специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Белый дом допускает введение антироссийских санкций — против «Роснефти» — за сотрудничество с Каракасом.

В Венесуэле в начале года начались масштабные протесты против президента страны Николаса Мадуро, лидер оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Россия, Китай, Анкара и многие другие поддержали Мадуро как единственного и легитимного президента страны, назвав Гуайдо «марионеткой США».

Западные проплаченные СМИ искажают реальное положение дел в Венесуэле, распространяя липовые новости. Журналисты опубликовали вброс о «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено российскими транспортниками, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер». Позже все эти фейковые новости были опровергнуты РФ и Венесуэлой, а позднее и теми СМИ, которые их публиковали.

В связи с присоединением Крыма и событиями на юго-востоке Украины Европейский союз и США ввели финансовые и технологические санкции против российских нефтегазовых предприятий и компаний в 2014 году.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого подавляющее большинство крымских избирателей высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».