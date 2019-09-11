Двадцать мирных жителей стали жертвами атаки террористов в Хаме

Дамаск, 11 сентября. Несколько десятков человек стали жертвами снарядов террористов, атака произошла в окрестностях сирийской провинции Хама. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Вооруженные группировки в очередной раз нарушили соглашение о перемирии в зоне деэскалации Идлиб, напав на деревни и города, расположенные в северо-западной части провинции Хама. Накануне на регион было обрушено несколько десятков минометов.

Военный источник сообщил нашему корреспонденту, что незаконные вооруженные группировки возобновили нападения на деревни и города в северо-западной части Хамы, где накануне разорвалось более 20 реактивных ракет, в результате чего было ранено пять мирных жителей, в том числе двое детей. В данный момент все пострадавшие находятся в национальной больнице Скальбии.

Медицинский источник в больнице также подтвердил, что полученные травмы имеют различную степень тяжести, всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как стабильное.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Ранее вооруженные группы террористов напали на города Скальбия и Наур-Шатх, также с использованием гранатометов. Жертвами атаки стали трое мирных жителей и двое несовершеннолетних. Кроме того, 15 человек было ранено.

В понедельник утром четыре мирных жителя были ранены, в том числе ребенок, несколькими гранатометами, поразившими окрестности Скейлии.

Со своей стороны, сирийские силы ответили артиллерийским обстрелом и уничтожили несколько пусковых установок боевиков запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1.

Напомним, что в данный момент сирийская правительственная армия проводит масштабную военную операцию против боевиков на юге провинции Идлиб и севере провинции Хама. Эта операция в первую очередь связана с многочисленными нападениями джихадистов на мирные жилые районы, находящиеся под контролем официального Дамаска.

1 Организация запрещена на территории РФ.