Названы продукты, снижающие риск развития рака кишечника

Канберра, 11 сентября. Австралийские ученые назвали ряд продуктов, употребление которых снижает риск развития рака кишечника. Специалисты посоветовали включить в рацион больше продуктов, богатых клетчаткой.

Как пишет портал The Conversation со ссылкой на данные из исследования «Рак в Австралии», ежегодно публикуемого Австралийским институтом здравоохранения и социального обеспечения (AIHW), треть случаев возникновения злокачественных опухолей кишечника связана с курением и неправильным питанием. Последнее предполагает в том числе регулярное употребление в больших количествах жирного мяса, а также сосисок и колбасы. Специалисты рекомендуют снизить количество такой пищи в рационе до 100 граммов в день.

Вместо этого ученые рекомендуют включить в рацион продукты питания, богатые клетчаткой, причем в количестве около 30 граммов в день. Речь идет об отрубях и рыбе. Также специалисты советуют не отказываться от молочной продукции и кофе.

«Более того, одна из масштабных работ показала, что у пациентов с раком кишечника относительно высокая продолжительность жизни была связана с ежедневным употреблением кофе — двух кружек и более», — отметили исследователи.

Ранее специалисты Немецкого центра исследования рака в Германии выяснили самые распространенные виды рака у относительно молодых людей. Исследования показали, что у молодежи по всему миру в последнее время стали чаще диагностировать онкологические заболевания толстой кишки.