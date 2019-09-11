Москва, 11 сентября. Специалисты Роспотребнадзора дали советы посетителям ресторанов о том, что делать в случае отравления. Об этом говорится на сайте ведомства.

По словам специалистов, необходимо, прежде всего, обратиться к врачу. Медицинские специалисты окажут квалифицированную помощь. Кроме того, обратиться в лечебное учреждение нужно для сбора доказательств, так как доктор выдаст медицинское заключение. Важно, чтобы в справке была отражена причинно-следственная связь между ужином в ресторане и отравлением.

Роспотребнадзор рассказал, что делать при отравлении в ресторане. В ведомстве посоветовали сохранять чек из ресторана или кафе. Эксперты подчеркнули, что, если вы захотите доказать виновность заведения, нужно будет найти нескольких свидетелей. Претензия направляется владельцу ресторана вместе с копией чека и заключением врача.

В документе можно заявить требования о возврате стоимости ужина, а также компенсации стоимости лечения и утраченного заработка в случае длительного больничного. Как отметили в Роспотребнадзоре, рекомендуется отправлять претензию заказным письмом с уведомлением о вручении. Если уладить конфликт не удалось, стоит подать в суд.

Кроме того, Роспотребнадзор дал россиянам советы по профилактике укусов клещей. Россиянам советуют носить одежду, которая полностью закрывает тело и не позволяет клещам добраться до кожи.

«Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов (для организованных контингентов) или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и обшлага», — сообщили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре заявили, что у рубашки обязательно должны быть длинные рукава, укрепленные у запястья резинкой, ее необходимо заправлять в брюки, а их концы — в носки и сапоги. Россиянам советуют защищать голову и шею косынками и использовать специальные спреи, «которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду».

Специалисты напомнили, что в сезон активности клещей необходимо периодически осматривать свое тело и снимать найденных клещей. Кроме этого, важно не забывать о профилактических прививках против клещевого энцефалита, и делать их регулярно.

Ранее в «Роспотребнадзоре» предупредили о старте сезона активности клещей, который ежегодно «начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега».

Как уберечься от укусов этих насекомых, и что делать, если вас укусил клещ, читайте в материале Федерального агентства новостей.