Пауза в разрыве соглашений с РФ показала, что Украина разочаровалась в Европе

Тяжелая экономическая ситуация заставляет Украину задуматься о восстановлении порванных связей и контактов с Россией, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров.

Власти Украины решили приостановить процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией. Процесс выхода из различных соглашений с Россией начался еще тогда, когда президентом Украины являлся Петр Порошенко. Сообщалось, что Киев намеревался расторгнуть 40 соглашений с российской стороной, однако не сделал это.

В МИД России связывают паузу с тем, что администрация президента Украины Владимира Зеленского не может заняться разрывом соглашений, так как производит расстановку кадров.

Как подчеркивают в ведомстве, возобновление практики расторжений или уход от нее покажет способность к изменениям в лучшую или худшую сторону в отношениях между Россией и Украиной.

С точки зрения логики Украина поступает правильно, говорит Джабаров. Ранее, как отметил сенатор, режим Порошенко на Украине «рвал все подряд», а именно разрывал все наши многолетние и многовековые связи.

«Порошенко шел в разнос. Сейчас правительство, которое утвердила Верховная рада и новый президент, стоит перед серьезной задачей. У страны тяжелое экономическое положение, а лозунгами и выступлениями националистов и экстремистов страну не накормишь. Нужны погашения многочисленных траншей, которые Украина набрала при Порошенко. Кроме того, надвигается зима, а соглашения газового нет. Заводы на Украине стоят, т. к. они работали в кооперации с российскими предприятиями. Украина не видит обещанных золотых гор от Порошенко и Евросоюза. Поэтому я могу допустить, что украинские власти одумались, пытаясь приостановить это процесс и начать обратное движение в сторону восстановления порванных связей и контактов. Если это так, то мы это приветствуем, т. к. Россия считает Украину братским народом. Мы обречены жить вместе и в союзных отношениях», — заявил Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Член Совфеда выразил надежду, такая политика украинских властей по отношению к России не будет временным явлением.

«Одним из спонсоров такой политики Украины был Евросоюз, который убеждал, что необходимо работать только с ним и отдаляться от Москвы. Однако Европа давно разочаровалась в нынешней Украине, потому что кроме головной боли она ничего не получила. Украины поняли, что на европейцев можно не рассчитывать. Более того, европейцы поняли, что они не вынесут этот тяжелый воз, который называется Украины. Таким образом, тенденции по налаживанию наших контактов будут нарастать», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее, члены депутаты украинской фракции «Голос» заявили, что намерены внести в Верховную раду законопроект, который предусматривает уголовное наказание за не санкционированные властями Украины переговоры с Россией. Об этом сообщил ее член Сергей Рахманин. За диалог с Москвой предлагается лишать свободы на срок от 13 до 15 лет, а также права на 5 лет занимать определенные должности.