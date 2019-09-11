РФ не питает иллюзий об улучшении отношений с США после отставки Болтона

Москва, 11 сентября. Российская сторона не питает иллюзий касательно улучшений отношений с Вашингтоном после отставки помощника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков.

Как отметил российский дипломат, большое число должностей на разных уровнях в исполнительной власти Соединенных Штатов до сегодняшнего дня пустуют, а в Москве к этому привыкли.

«Тема заключается не в том, кто, где и чем в Вашингтоне занимается, а в том, какой эффект с точки зрения перспектив нормализации отношений и их улучшения это может иметь», — подчеркнул Рябков.

Заместитель главы дипломатического ведомства констатировал, что Москва пока не видит никакой стабилизации на фоне продолжающихся кадровых перестановок, сообщает ТАСС.

«Поэтому иллюзий у нас нет, надежд особых мы не питаем в связи с происходящим», — резюмировал Рябков.

Как ранее сообщал «Ридус», советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправлен в отставку. Трамп написал об этом в своем микроблоге социальной сети Twitter.

По словам американского президента, он проинформировал Болтона об увольнении накануне вечером, объяснив ему, что больше не нуждается в его услугах. Трамп подчеркнул, что не согласен со многими его инициативами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об отставке Болтона, подчеркнул, что «это внутреннее дело США», сообщал «Царьград».