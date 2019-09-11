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Россия

Горизбирком Петербурга утвердил результаты губернаторских выборов

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Горизбирком Петербурга утвердил результаты губернаторских выборов

Санкт-Петербург, 11 сентября. Избирательная комиссия Петербурга утвердила результаты губернаторских выборов, состоявшихся в единый день голосования 8 сентября. Избранным на должность губернатора Санкт-Петербурга является Александр Беглов, сообщил глава горизбиркома Виктор Миненко.

Он отметил, что выборы высшего должностного лица Северной столицы признаны состоявшимися и действительными.

«Считать избранным на должность губернатора Санкт-Петербурга Беглова Александра Дмитриевича», — сказал Миненко на заседании горизбиркома.

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