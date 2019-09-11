Стали известны расходы россиян за домашний интернет и ЖКУ

Москва, 11 сентября. Россияне стали больше тратить на домашний интернет и сотовую связь за восемь месяцев 2019 года. Соответствующая информация приводится в исследовании «Яндекс.Денег».

Так, расходы на интернет выросли на 9%, а на сотовую связь — на 11%. В свою очередь, на 13% понизились траты на платное телевидение и онлайн-кинотеатры. Что касается платы за жилищно-коммунальные услуги, то она осталась практически неизменной.

По информации сервиса, лидирующие позиции по среднему чеку за коммунальные услуги в РФ занимает Казань (5 970 рублей). На второй строчке расположилась Москва (3 937 рублей). Самые низкие расходы на ЖКУ у россиян, которые проживают в Волгограде (1 537 рублей) и Воронеже (1 496 рублей). Средник чек по территории РФ составляет около трех тысяч рублей.

Граждане России в месяц платят за интернет 598 рублей. В Новосибирске расходы увеличились на 39% и составили 540 рублей. При этом, как отмечают специалисты сервиса, средний чек в этом городе — один из самых низких по сравнению с другими российскими регионами.

«Меньше всего за интернет платят в Омске (в среднем по 471 рублю), а больше всего — в Красноярске (по 938 рублей). Москва по этому показателю занимает лишь пятое место», — сообщили в компании.

Эксперты подчеркнули, что за мобильную связь в РФ в среднем платят 344 рубля в месяц. Самый высокий ценник в Волгограде и Санкт-Петербурге (671 и 541 рублю соответственно). В столице стоимость домашнего интернета в месяц чуть ниже — 444 рубля. Меньше всего платят за него жители Омска — 238 рублей.

«Больше всего на телеконтент тратят в среднем за раз в Воронеже — 1033 рубля. Это единственный город в России, где средний чек за год вырос (на 10%). Самый маленький средний платеж за телевидение — в Новосибирске (633 рубля)», — резюмировали эксперты.

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