СМИ выяснили, на кого предпочитают учиться россияне предпенсионного возраста

Москва, 11 сентября. Граждане России предпенсионного возраста, которые проходят квалифицированное обучение или переобучение, отдают предпочтение области IT-технологий и программированию. Об этом рассказал журналистам директор академии WorldSkills Россия Светлана Крайчинская.

По ее словам, специалисты, которые занимались программированием 20 и 30 лет назад, на данный момент проходят переподготовку для соответствия сегодняшним критериям.

«Специалисты по электромонтажу осваивают модуль программирования, без которого уже невозможно работать на современном оборудовании. Специалисты по ремонту и обслуживанию автомобилей — модуль компьютерной диагностики», — рассказала в интервью «Российской газете» Крайчинская.

При этом она добавила, что педагоги образовательных учреждений больше склоняются к веб-дизайну.

Напомним, WorldSkills International — это международное движение, главной задачей которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки. Россия вступила в движение WorldSkills семь лет назад.

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