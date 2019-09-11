Беглов перечислил основные направления развития Петербурга

Санкт-Петербург, 11 сентября. Избранный губернатором Санкт-Петербурга Александр Беглов перечислил основные направления развития города. О планируемой работе он рассказал во время своей приветственной речи на деловом завтраке с участием глав субъектов РФ в Северной столице.

По словам Беглова, в Петербурге планируется создание собственной пассажирской компании. Кроме того, приоритетом является и развитие водного и медицинского туризма в Северной столице: в город приезжают на лечение иностранные граждане, так как Петербург известен качественным медицинским обслуживанием.

При этом Александр Беглов подчеркнул, что наиболее важно — обеспечение безопасности в Петербурге. Он напомнил, что в Северной столице действует программа «Безопасный город». Установлено множество камер, что позволяет свести к минимуму число совершаемых правонарушений.

«Город абсолютно безопасный. Мы держим высокую планку и дальше будем увеличивать», — цитирует слова Александра Беглова издание «Невские новости».

Избранный губернатор Петербурга добавил, что также необходимо расширять авиасообщение города с другими регионами России.

Ранее Александр Беглов на совещании в Смольном назвал приоритетные направления работы правительства до конца 2019 года. Он отметил, что главные задачи — подготовка бюджета на ближайшие несколько лет, подготовка города к предстоящей зиме, а также помощь «обманутым дольщикам»