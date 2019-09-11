Претензии по выборам в Петербурге есть только к муниципальной кампании, заявили эксперты

Санкт-Петербург, 11 сентября. Кампания по выборам губернатора в Северной столице прошла спокойно и без нарушений. Претензии к качеству проведения выборов в городе касаются лишь кампании по выборам муниципальных депутатов.

Как подчеркнул учредитель АНО «Петербургский GR-клуб» Игорь Сопов, большое число недействительных, фейковых новостей к губернаторской кампании никакого отношения не имело. Претензии связаны с муниципалитетами, но это, по словам эксперта, объяснимо, поскольку на одно место в среднем претендовали до 20 человек.

Он обратил внимание на то, что никто из трех кандидатов в губернаторы города не обращался с какими-либо жалобами или претензиями, сообщает ТАСС.

Политтехнолог Сергей Григорьев указал на то, что как раз муниципальные кампании проходят рука об руку с претензиями и скандалами.

«Кампания губернатора была на самом деле очень хорошей», — резюмировал эксперт.

В прошедшее воскресенье в единый день голосования в городе на Неве состоялись выборы главы Петербурга и выборы депутатов 110 муниципальных советов. В тот же день в Горизбирком поступила 181 жалоба, из которых лишь шесть касались выборов губернатора. Глава Центральной избирателной комиссии РФ Элла Памфилова предупредила регионального коллегу Виктора Миненко о недопустимости подведения результатов голосования, пока не будут изучены и рассмотрены все жалобы. Миненко накануне заявил, что Горизбирком будет настаивать на признании недействительным исход голосования в ряде округов на муниципальных выборах.