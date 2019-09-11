Украина не дождется никакой военной помощи от США; при этом самому Киеву она уже не нужна. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Демарш против Трампа

Республиканцы и демократы в сенате Соединенных Штатов выразили готовность восстановить военную помощь Украине, в случае ее отмены американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил республиканец Рон Джонсон.

Это заявление Джонсон сделал после своей недавней поездке по странам Европы, включая Украину, совместно с сенатором-демократом Крисом Мерфи. Он отметил, что президент принял решение не тратить деньги, конгресс выделит их снова.

Кроме того, Джонсон заметил, что во время разговора Трамп заявил ему, что об Украине должны заботиться другие европейские страны, поскольку территориально они все находятся ближе друг к другу. При этом Киев не может понять причин, по которым Вашингтон хочет отменить военную помощь Украине.

«Трамп не боится идти на обострение»

Как считает Андрей Иванов, в США сейчас столкнулись две политические тенденции. Одна — велеречивая и бессмысленная, доставшаяся США из прошлого, а вторая — жесткая и прагматичная, но реалистичная.

«Первую олицетворяют демократы и откровенные русофобы-республиканцы. Они готовы затевать войны в разных частях света, тратить на это колоссальные средства, любят рассуждать о демократии для всего мира и вообще склонны к яркому позиционированию. Вот именно такие политики намерены предоставить военную помощь Украине. Просто, чтобы назло России, под влиянием собственных иллюзий о важности Украины в геополитических играх «нового американского Рима», — пояснил Андрей Иванов.

Причем, заметил политолог, ведь речь не идет о какой-то серьезной помощи. Он напомнил, сколько ее обсуждали, когда в Киеве правил Петр Порошенко, и что в итоге получила украинская армия. Споров было много, Порошенко постоянно убеждал народ, что США его любят и победа над всеми проблемами жизни совсем близка.

«И есть при всем этом вторая тенденция американской политики. И вот эти американские сторонники оказания помощи Украине намерены опять словить «хайп» на старой теме. При этом вот эта группа прежних подходов в политике достаточно труслива, на серьезное обострение с сильными державами не способна», — добавил Андрей Иванов.

Но, заметил эксперт, есть и другая тенденция американской политики — ее олицетворяет Трамп. Он понимает, что гегемонии США постепенно приходит конец, мир меняется, и надо перестраиваться. Отсюда и торговая война с Китаем, и жесткие санкции даже против ближайших союзников по НАТО в Европе только лишь за сотрудничество с Ираном, и торговые пошлины с фактическим развалом ВТО.

«Трамп не боится идти на обострение, смело используя имеющиеся козыри вроде преимущества в технологиях. Но при этом Трамп не хочет участвовать в конфликтах, которые ничего не приносят его стране. Поэтому он за мир в Донбассе, оставил России разбираться с проблемами Сирии, хочет позабыть про Афганистан. Ранее США пытались делать себе «имя» за счет того, что лезли в Ирак, Сирию и другие проблемные точки, но при этом сдавали позиции Китаю. А вот Трамп пытается решать проблемы кардинально, не отвлекаясь на частности. И смысл в том, что политика Трампа современная, а вот она идет вразрез с желанием бесконечно использовать Украину против России», — заявил Андрей Иванов.

Эксперт выразил уверенность, что ни в какой помощи Украина не дождется. Да и президенту Украины Владимиру Зеленскому уже не нужно все это.

«Он строит свою политику не на бешенном экстремистском угаре, как Порошенко, а как раз на отрицании прежнего курса. Ему надо показать себя миротворцем, а не готовым послать в огонь гражданской войны последнего украинца», — заключил Андрей Иванов.

Ранее палата представителей США выступила против возможного участия России в саммите G7 в 2020 году в Вашингтоне. Соответствующая информация содержится в резолюции, которую внес член Демократической партии Альбио Сайрес.