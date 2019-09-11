Москва, 11 сентября. Специалисты Роспотребнадзора смогут проконсультировать желающих по вопросам качества и безопасности мясной, рыбной продукции и их срокам годности. Об этом говорится на сайте ведомства. Отмечается, что «горячая линия» будет работать с 11 по 25 сентября 2019 года.

Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по качеству мяса и рыбы. Единый консультационный центр Роспотребнадзора будет доступен по номеру 8-800-555-49-43. Звонок является бесплатным. Россияне смогут узнать, как правильно выбирать мясо и рыбу в торговых точках. Их также проинформируют по срокам годности продуктов. Кроме того, расскажут о нормативных требованиях к качеству продуктов и безопасности товаров.

Ранее Роспотребнадзор объяснил, как правильно выбрать мясо для шашлыка. Специалисты призвали не покупать мясо в местах неустановленной торговли.

«Хороший шашлык начинается с качественного мяса. Роспотребнадзор не рекомендует покупать мясо (и другие продукты) в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов», — уточняется в рекомендациях, опубликованных на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре обратили внимание, что от мяса не должен исходить запах затхлости, сырости, химии или гнили, кроме того, продукт не должен быть липким, влажным и сочиться кровью.

Любителям готовых шашлыков эксперты посоветовали тщательно проверять маркировку маринада и срок годности. Они напомнили, что маринад не может храниться дольше недели. При этом майонезно-кефирный маринад портится быстрее, чем уксусно-лимонный.

Также специалисты отметили, что самый вкусный шашлык получится из мяса высшего или первого сорта. Кроме того, в Роспотребнадзоре объяснили, как обезопасить себя во время отдыха на природе. Эксперты напомнили, что в жару нужно употреблять большое количество жидкости, а также призвали одеваться в закрытую одежду и пользоваться аэрозолями, чтобы защититься от клещей.

Напомним, Роскачество сообщило, как правильно выбрать безопасный минтай. По словам экспертов, при выборе данной рыбы необходимо обратить внимание на ее поверхность: она должна быть светлого цвета, без каких-либо пятен. Также на поверхности не должно быть наличия снежной корки или большого количества льда.

«Для упакованной в коробки продукции, когда невозможно посмотреть внешний вид, информацию можно получить из маркировки. Желательно, чтобы производство было на Дальнем Востоке», — отмечают специалисты.

Кроме того, следует обратить внимание на срок годности. В ведомстве указали, что минтай при правильном соблюдении условий хранения, может сохранять свои полезные показатели. Эксперты советуют при разморозке рыбы переложить ее из морозилки в холодильник — лучше всего на ночь.

«Росконтроль» проверил качество копченой скумбрии. Всего проверку прошли пять образцов продукты. Из них качественной была признана рыба четырех брендов.

Специалисты оценивали рыбу по 50 критериям. Для экспертизы были отобраны образцы копченой скумбрии от производителей Vici, «Балтийский берег», «Олива», «Русское море» и «А'море».

В ходе проверки выяснилось, что требованиям безопасности не отвечал только продукт марки «Олива». В данном образце были найдены бактерии группы кишечной палочки, а также обнаружено превышение уровня общей обсемененности мезофильной микрофлорой в 10 раз. Скумбрия марки «Олива» была внесена в черный список.

Остальные образцы были признаны качественными. Лучшими по внешнему виду и вкусу эксперты назвали продукт от Vici, «Балтийского берега» и «Русского моря». Однако в двух последних образцах было выявлено повышенное содержание жира. Оно превышало заявленное на упаковке в 3,5 раза и в два раза соответственно.