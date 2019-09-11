Утопившая своих детей жительница Камчатки заключена под арест

Петропавловск-Камчатский, 11 сентября. 27-летняя жительница города Вилючинска Камчатского края, подозреваемая в убийстве двух детей, решением суда заключена под стражу.

Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, следователи предъявили подозреваемой обвинение по статье «убийство двух малолетних лиц» (п. «а» и «в» ч. 2 ст. 105 УК России).

По данным РИА Новости, молодая женщина решилась на такой страшный поступок – убийство детей и самоубийство – после измены мужчины, с которым у них была 1,5-месячная дочь.

Все случилось в воскресенье днем, полицейские смогли предотвратить суицид, однако спасти детей не успели. В настоящее время по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, сообщает «Газета.ru».