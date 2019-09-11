Лавров осудил попытки США переформатировать политический ландшафт Латинской Америки

Москва, 11 сентября. Попытки американских властей подмять «по себя» политический ландшафт в Латинской Америке вызывают сильную озабоченность. Об этом заявил руководитель МИД России Сергей Лавров в интервью Национальному институту информации Суринама.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, данный регион в настоящее время находится под серьезным давлением.

«Глубокую озабоченность вызывают попытки США переформатировать политический ландшафт Латинской Америки «под себя» — в духе возрожденной «доктрины Монро», — подчеркнул Лавров.

Российский министр обратил внимание на то, что Белый дом применяет силу и вторгается туда, куда ему вздумается, чтобы ставить на местах угодных себе лидеров. Лавров в очередной раз подчеркнул, что такие действия американских властей идут вразрез с основами региональной безопасности.

По словам главы дипломатического ведомства, Москва последовательно выступает за политически единую и экономически стабильную Латинскую Америку.

«Нацелены на совместную работу со всеми, кто разделяет наши подходы, в интересах поддержания в ЛАКБ мира и стабильности», — осудил Лавров действия США.

Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что открытие Штатами при посольстве в Колумбии секции по делам Венесуэлы незаконно. По словам представителя ведомства, возникает резонный вопрос: какие задачи и цели американские власти преследуют, открывая такое подразделение.

Напомним, в Венесуэле в начале текущего года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным лидером государства. Ряд западных стран под руководством Вашингтона заявили о признании Гуайдо. Москва, Пекин, Анкара и многие другие поддержали Мадуро как единственного и легитимного президента.

Западные проплаченные СМИ намеренно извращают действительное положение дел в Венесуэле, распространяя фейковые новости. Так, корреспонденты опубликовали вброс о «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено российскими транспортниками, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер». Впрочем, все эти поддельные новости были опровергнуты РФ и Венесуэлой, а позднее и теми СМИ, которые их распространяли.