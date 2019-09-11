Москва, 11 сентября. Самая молодая миллиардерша, модель Кайли Дженнер приняла участие в съемках знаменитого журнала Playboy. Одной из фотографий она поделилась в Instagram.

Отмечается, что сестра Ким Кардашьян умеет вызвать интерес у публики, поэтому ее популярность возросла до высот крайне быстро. Сейчас у нее 145 миллионов подписчиков. Как пишет издание «Дни.ру», при этом Дженнер ничуть не стесняется показывать свое обнаженное тело. Самая молодая миллиардерша в мире снялась для Playboy. На фотографии, опубликованной в Сети, интимные части тела она скрыла в объятиях своего парня, продюсера Трэвиса Скотта.

Пост девушка прокомментировала: «Когда Хьюстон встречает Лос-Анджелес».

Ранее фанаты обратили внимание на преждевременное старение 22-летней миллиардерши Кайли Дженнер.

Предпринимательница опубликовала в социальных сетях фото с празднования своего дня рождения, который она отметила в Италии. Поклонники незамедлительно отреагировали, обратив внимание, что 22-летняя девушка выглядит намного старше своих лет.

«Не могу поверить, что Кайли Дженнер всего 21 год. Она похожа на 50-летнюю, которая пытается выглядеть на 21», — удивилась @KeeleyWilson. «Дженнер исполнилось 22, но выглядит она как минимум 30-летней женщиной, у которой есть ребенок», — прокомментировала фото @altguptx. «Когда я впервые увидела Кайли, подумала, что ей 30, потому что у нее есть дочь, и она действительно выглядит взрослой. Но ей всего 22! 22! Мне скоро 20, а я выгляжу на 15. Кстати, с днем рождения!!!», — подлила масла в огонь @jeonmarieeel.

По версии Forbes, Дженнер стала самой молодой в мире миллиардершей, самостоятельно заработавшей состояние. В 2016 году она основала собственный бренд косметики Kylie Cosmetics и к настоящему времени заработала более миллиарда долларов, опередив таким образом основателя Facebook Марка Цукерберга, вошедшего в ряды миллиардеров лишь в 23 года.

Ранее «Газета.ру» привела список богатейших семей планеты. По данным издания, возглавляет рейтинг второй год подряд семейство Уолтон, контролирующее сеть супермаркетов Walmart. Их состояние за минувшие 12 месяцев увеличивалось на 70 тысяч долларов в минуту и составляет сегодня около 190,5 миллиардов долларов.

Кроме того, в июле в Сети появился рейтинг самых высокооплачиваемых звезд Instagram по версии сервиса Hopper HQ. В десятку самых дорогих владельцев аккаунтов в социальной сети вошли три модели, три представителя эстрады, один актер и сразу три футболиста. К примеру, чтобы разместить рекламу во всех десяти аккаунтах, рекламодателю надо будет заплатить сразу почти 7 млн долларов.

Итак, на первом месте своеобразного топ-10 — американская модель Кайли Дженнер, за размещение рекламного поста в ее акаунте придется заплатить около одного миллиона долларов. На второе место — певица Селена Гомес, стоимость рекламы на ее странице – около 800 тысяч долларов. На третьем месте — Криштиану Роналду с показателем 750 тысяч долларов. В первую десятку рейтинга также вошли Ким Кардашьян, Бейонсе, Дуэйн Джонсон, Джастин Бибер, Неймар, Лионель Месси, а также модель Кендал Дженнер.