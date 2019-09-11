Универсальные вертолетоносцы для российского флота построят в Керчи. События дня. ФАН-ТВ

Первые вертолетоносцы России построят в Керчи Российские универсальные десантные корабли начнут строить в Керчи. По крайней мере, первые два планируется заложить на заводе «Залив» уже в мае следующего года. Вертолетоносцы смогут перевозить до 10 летательных аппаратов разных классов, способных вертикально взлетать и садиться. Кроме того, УДК будут иметь большую доковую камеру, в которой смогут размещаться десантные катера. Флагман серии планируется сдать отечественному флоту до конца 2027 года. Позже судостроители займутся возведением версий для экспорта. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что за рубежом всерьез заинтересовались проектом российских кораблей.

Украина перестала выходить из соглашений с Россией и СНГ Письма закончились — Украина перестала направлять России уведомления о выходе из двусторонних соглашений. По крайней мере, с первого июля текущего года расторжений по инициативе Киева не происходило. На данный момент между нашими странами действует около 400 документов. Утратили свою силу более 40, в частности знаковый «Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной». Не исключено, что временная пауза отчасти связана с кадровыми перестановками. Москва заявила, что реакция будет зависеть от того из каких конкретно соглашений выходит Киев. Поскольку среди них есть как знаковые, так и устаревшие.

Дональд Трамп уволил советника по нацбезопасности Отставка Болтона – личное дело Штатов. Так Кремль в лице Дмитрия Пескова отреагировал на внезапное увольнение советника американского президента по национальной безопасности. Накануне Дональд Трамп освободил Джона Болтона от обязанностей, заявив, что Белый дом больше не нуждается в его услугах. Говоря о причинах, Трамп сослался на множественные разногласия по самым разным, в том числе принципиальным вопросам.