Вашингтон, 11 сентября. Россия настаивает на освобождении осужденного в США Виктора Бута и сделает все возможное для его воссоединения с семьей, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Такое заявление он сделал по итогам беседы в дипломатическом представительстве с супругой россиянина Аллой Бут.

Супруга Бута вместе с дочерью прибыла в Соединенные Штаты Америки во вторник для посещения мужа 18–19 сентября. Бут находится в тюрьме «Марион» в штате Иллинойс. Это будет их первая встреча после 2012 года.

Как пишет ТАСС, дипломат пообещал, что посольство России в США сделает все возможное для того, чтобы Виктор воссоединился с семьей. Он уточнил, что договоренность о свидании заключенного с семьей можно считать промежуточным шагом. Посол РФ заявил, что Москва будет добиваться воссоединения Виктора Бута с семьей.

Супруга Виктора Бута в прошедший понедельник опубликовала пост на своей странице в социальной сети Facebook, в котором поблагодарила своих друзей и приятелей, которые поддерживали ее с дочкой в течение всех лет разлуки с супругом.

Ранее представляющий интересы адвокат россиянина Алексей Тарасов сообщил ТАСС, что встреча семьи с Виктором Бутом запланирована примерно на 16–17 сентября, когда родственники смогут навестить его в тюрьме «Марион», расположенной в штате Иллинойс.

Алла Бут также рассказала, что обратный билет у них с дочерью приобретен на 28 октября, но она хотела бы как можно дольше оставаться в США, чтобы чаще видеться с мужем. Супруга Бута рассчитывает, что руководство пенитенциарного учреждения «Марион» позволит ей чаще навещать супруга, чем это разрешено регламентом.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу американских властей. Против него выдвинули обвинение в нелегальных поставках оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которая считается в США террористической. В 2010 году Бута доставили в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 млн долларов.

В августе стало известно, что 25 октября на свободу выйдет задержанная властями США россиянка Мария Бутина. Об этом расказал правозащитник Александр Ионов, который помогает семье Бутиной и находится на постоянной связи с заключенной в США девушкой. В документах Марии указана «немедленная депортация», а это означает, что ей не придется оставаться в США на дополнительные три месяца после окончания срока заключения.

По словам Ионова, со стороны США подтвердили, что не станут препятствовать возвращению россиянки сразу после освобождения. После выхода из тюрьмы Бутина пройдет формальности в миграционной службе и затем через Нью-Йорк вернется в Москву.

Ранее отец Марии, Валерий Бутин сообщил ФАН, что огромная работа, которую проделали адвокаты россиянки, привела к тому, что ее постараются не задерживать в миграционном центре, куда попадают иностранные заключенные после отбывания наказания. Бутин также добавил, что ситуация складывается так в том числе потому, что дело Бутиной очень громко прозвучало в России — ее имя постоянно упоминается в прессе, ее делу посвящаются круглые столы, на помощь ей собираются денежные средства.

Напомним, семья открыла Фонд Бутиной, правозащитник Александр Ионов привлекал внимание к нему все это время с помощью СМИ и личных связей. Сбором финансов для оплаты услуг адвокатов Марии Бутиной занимался и Фонд национальных ценностей Александра Малькевича. Ощутимый эффект оказало видеообращение Бутиной из тюрьмы с просьбой о помощи.

Марию Бутину задержали в июле 2018 года на территории США и обвинили в работе на Россию в качестве иностранного агента, за это ей грозило до 15 лет тюрьмы. В апреле суд решил, что россиянка останется в американской тюрьме еще на 9 месяцев — ей предъявили обвинение в отсутствии регистрации как иноагента на территории США.