Крым представил суду новые доказательства по скифскому золоту

Симферополь, 11 сентября. Крымские музеи предоставили апелляционному суду в Амстердаме новые доказательства принадлежности им коллекции скифского золота.

С заявлением на тему в интервью ТАСС выступил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, добавив, что музейщики Крыма по-прежнему настаивают на возвращении коллекции.

По словам специалиста, речь идет о документах — актах поступлений находок в музеи за все периоды, а также о фотографиях за период примерно с конца 1940-х годов, а также и довоенного периода, когда раскопки велись наиболее интенсивно и на полуострове активно работали археологические экспедиции

«Актов столько, сколько и находок было представлено на выставке в Амстердаме», — констатировал Андрей Мальгин.

Как напоминает «Газета.ru», в середине июля апелляционный суд Амстердама отложил на 60 дней вынесение окончательного вердикта по скифскому золоту. В документе было указано, что «Музей Алларда Пирсона вправе удерживать крымские сокровища до того момента, пока в суде не будет принято финальное решение по этому делу».

Добавим, что коллекция скифского золота (примерно две тысячи артефактов) была вывезена на выставку в Нидерландах в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Российской Федерацией.

По окончании экспозиции российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли определиться, кому возвращать артефакты. В 2016 году окружной суд Амстердама постановил, что коллекция должна быть возвращена Украине, крымская сторона подала апелляционную жалобу.