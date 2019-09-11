Заключенных обнаружили в нефункционирующих башнях «Бутырки» пугачевских времен

Москва, 11 сентября. Члены ОНК нашли заключенных, содержащихся в недействующих помещениях в старинных башнях следственного изолятора «Бутырка». Об этом в среду рассказал журналистам ответственный секретарь столичной комиссии Иван Мельников.

Он отметил, что четыре башни возведенного в XVIII веке тюремного замка, в одной из которых сидел предводитель крестьянского восстания Емельян Пугачев, в течение долгих лет не работают как тюрьма, а эксплуатируются в качестве служебных и дополнительных помещений. Однако в ОНК поступили данные, что администрация начала содержать там осужденных.

По его словам, во время визита удалось выяснить, что на самом деле в одной из этих старых камер, которые не соответствуют абсолютно никаким сегодняшним критериям, содержится двое мужчин, осужденных за разбой, пишет KP.ru.

Мельников отметил, что условия содержания «просто жуткие».

«Туалет — дырка в полу прямо по центру комнаты, около двухъярусной кровати», — подчеркнул секретарь ОНК, добавив, что по трубам непрерывно течет вода.

Мельников уточнил, что осужденные находятся в тюрьме в первый раз, поэтому про условия содержания, которые им положены по закону, они ничего не знают. Члены ОНК направили руководству «Бутырки» предложение закрыть эти помещения, так как они не соответствуют никаким критериям и правилам.