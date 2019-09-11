Алеппо, 11 сентября. Восстановленный под Алеппо завод по производству арматуры выпустил первую партию продукции. Об этом рассказал директор компании-владельца завода Фатих Катаржи. Отмечается, что за смену на предприятии в промышленной зоне Шейх-Наджар перерабатывают до 800 тонн стали. Как уточнили на предприятии, масштабное производство впервые заработало после окончания боев в декабре 2016 года.

Завод по производству арматуры под Алеппо в Сирии выпустил первую продукцию. На заводе трудятся более 400 человек. Как пишет РИА Новости, до войны в Шейх-Наджаре действовало более 1,9 тысячи компаний.

Ранее сообщалось, что строители в Алеппо за последние полтора года отремонтировали или возвели заново 200 жилых домов в микрорайоне Джамия Ар-Рияд. Об этом рассказал курирующий работы инженер Мухаммад Исмаил.

По его словам, этот район ранее в ходе боев за город несколько раз переходил от боевиков к правительственным войскам. Как уточнил Исмаил, в Джамия Ар-Рияд очень много строений, сильно пострадавших от обстрелов. Он уточнил, что сейчас идет их восстановление. Строители в Алеппо за полтора года восстановили и возвели заново 200 домов, до конца 2020 года планируется сдача еще 160.

Как объяснил эксперт, каждый дом рассчитан на пять квартир. Он также выразил уверенность, что все объекты будут сданы в запланированный срок.

Напомним, завод по производству клея заработал в самом крупном городе Сирии — Алеппо — после завершения боевых действий. Об этом рассказал инженер предприятия Абдуллахед Захдан. По его словам, клей нужен для всех, кто восстанавливает свое жилье после боевиков в Сирии.

Из-за того, что продукт востребован, продажи идут отлично. По словам инженера, только в Алеппо производят клей высокого качества. Как путочнил эксперт журналистам, еще на одном заводе в Алеппо начали изготавливать краску. Руководитель предприятия Яхья Сауан рассказал, что во время войны цеха были закрыты. После окончания боевых действий завод снова закупал оборудование, а также обучал специалистов.

Кроме того, губернатор провинции Алеппо Хусейн Ахмад Дияб заявил, что в городе Алеппо начали работу 16 тысяч восстановленных промышленных предприятий. По его словам, в регионе находились 34 тысячи фабрик и заводов, которые были разграблены и уничтожены во время войны. В настоящий момент происходит их восстановление.

«Сейчас более 16 тысяч промышленных предприятий начали работу», — рассказал губернатор.

Восстановленные предприятия работают на самой современной технике. Предприниматели жалуются, что из-за западных санкций не могут поставлять товары за границу.

Директор фабрики по производству нитей Хасам Дауалиби рассказал журналистам, что после восстановления предприятие работает в полном объеме.

«Было непросто начать все заново, но у нас получилось», — подчеркнул предприниматель.

Кроме того, в городе восстанавливается собор святого Илии маронитской католической церкви. Во время боевых действий он был сильно разрушен, его свод обвалился. В настоящий момент работы ведутся круглосуточно.

«Наш храм лежал в руинах, но всем городом жители взялись за его восстановление. Здесь работают и христиане, и мусульмане. Главное, что все мы дружно трудимся и днем, и ночью», — рассказал журналистам маронитский архиепископ Алеппо Джозеф Тобджи.

Ранее министр экономики и внешней торговли Сирии доктор Самер аль-Халиль представил те сферы сирийской экономики, которым в первую очередь требуются инвестиции и вложения для восстановления. Он напомнил о том, что в 2005 году были подписаны соглашения по защите взаимных инвестиций Сирии и России.

«На форуме я рассказал, что претерпела сирийская республика в ходе западной агрессии, и какие потери понесла в экономическом потенциале, — сказал министр. — Мы потеряли в области сельского хозяйства, промышленности, и вообще нет ни одной области, которая не пострадала бы от войны. Сегодня наш самый животрепещущий вопрос — это инвестиции. Наши провинции ожидают возрождения после войны».

По словам Самер аль-Халиля, своего шанса на восстановление ждут железные дороги страны, сектор химикатов для сельского хозяйства, производство пластмассы, бумаги, батареек, осветительных приборов, арматуры и стекла, фармацевтика, овощеводство, рынок автомобильных запчастей.