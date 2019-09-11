BMW X6 М третей генерации показали на автосалоне во Франкфурте

Франкфурт, 11 сентября. Автомобилестроительная компания BMW показала внедорожное купе X6 M третьей генерации на автосалоне во Франкфурте (Германия).

Изменились внешность автомобиля и его технологичная «начинка». Согласно философии агрессивного дизайна марки в новинке более широко используются острые грани, радиаторная решетка увеличена и дополнена подсветкой, которая активируется вместе с отпиранием центрального замка. Более брутальный вид получил задний бампер купе.

Салон автомобиля напоминает X5. В купе установили спортивные кожаные сиденья, фирменный информационно-развлекательный комплекс с сенсорным экраном и цифровую панель на 12,3 дюйма. Автомобиль с фирменным пакетом комплектуется декором интерьера, внешним обвесом, специальной выпускной системой и доработанной М-подвеской.

В основе третьей генерации BMW X6 лежит платформа CLAR. Длина автомобиля увеличилась на 26 мм, ширина — на 15 мм. Машина стала на 6 мм ниже, а расстояние между осями выросло на 42 мм. Модель получила двигатель с двумя турбинами объемом 4,4 литра и мощностью 523 лошадиные силы и крутящим моментом 750 Нм и 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию.

Новинка ускоряется до 100 км/ч за 4,1 секунды. Максимальная скорость кроссовера составляет 249 км/ч. В стандартном оснащении автомобиль будет оборудован комплексом BMW Active Driving Assistang с системами мониторинга «слепых» зон и предотвращения столкновений, адаптивным круиз-контролем и парковочным помощником.

В России автомобиль поступит в продажу 30 ноября. Новинка будет стоить от 5 420 тыс. до 6 770 тыс. рублей.

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