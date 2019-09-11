В Кремле прокомментировали отставку Болтона

Москва, 11 сентября. Отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это внутреннее дело американцев», — ответил Песков, отвечая на вопрос журналистов, связывают ли в Кремле отставку Болтона с новым шпионским скандалом в Соединенных Штатах.

Как напоминает «Газета.ru», накануне нынешний хозяин Белого дома, по сложившейся традиции, в персональном аккаунте в Twitter написал, что уволил своего советника по нацбезопасности Болтона.

После этого пресс-служба американской администрация сообщила, что временно исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности станет Чарли Капперман.

Позднее глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео заявит, что уход в отставку Джона Болтона не скажется на внешней политике Соединенных Штатов Америки.

Российский политолог Алексей Мартынов считает, что президент Соединенных Штатов Америки был недоволен работой советника на территории стран СНГ, поэтому и отправил того на пенсию.

Член верхней палаты российского парламента Франц Клинцевич заявил, что Дональд Трамп не сумел сработаться с Джоном Болтоном из-за серьезного расхождения во взглядах.

По мнению главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева, отставка Джона Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности может способствовать продвижению переговоров РФ и США по СНВ-3.