Генсек правительства Японии объявил о создании нового кабмина

Токио, 11 сентября. Генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга объявил о создании нового кабинета министров. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

По имеющимся данным, двумя ключевыми событиями среди новых назначений стал приход в японское правительство 38-летнего Синдзиро Коидзуми — сына экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми, а также перемещение руководителя министерства иностранных дел на должность министра обороны.

Ранее стало известно, что правительство Японии в среду в полном составе ушло в отставку. Японский премьер Синдзо Абэ принял заявления об отставке от членов своего кабинета. Формальным поводом такого решения стало запланированное главой кабмина изменение состава правительства после победы партии на выборах в верхнюю палату парламента в июле и перед предстоящим в следующем месяце росте потребительского налога до 10%, пишет Deita.ru.

Как отмечал телеканал «360», если во время перестановок в правительстве в октябре 2018 года большинство министров сохранили свои посты, то на сегодняшний день на прежних должностях останутся лишь генеральный секретарь правительства Есихидэ Суга и глава финансового ведомства Таро Асо.