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Социологи выяснили, что каждый пятый россиянин хочет пройти диспансеризацию от работы

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Социологи выяснили, что каждый пятый россиянин хочет пройти диспансеризацию от работы

Москва, 11 сентября. Социологи выяснили, что каждый пятый россиянин хочет пройти диспансеризацию от работы.

Так, из трудовых условий, которые не предоставляются, респонденты чаще всего называли возможность пройти диспансеризацию — 19% опрошенных. 14% россиян хотели бы иметь возможность делать на работе физическую разминку, каждый восьмой — делать паузу в рабочее время, чтобы отвлечься (12%).

ВЦИОМ также выяснил, что большинство россиян удовлетворены своей работой — 79% респондентов, что на 1% меньше, чем в 2018 году и на 8% больше, чем в 2012 году.

Отметим, 89% опрошенных заявили, что у них есть возможность делать перерывы для приема пищи. 83% респондентов рассказали, что поддерживают с коллективом нейтральные или хорошие отношения.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 9 сентября 2019 года. В нем принимали участие 1600 респондентов.

Ранее россияне рассказали социологам, каким критериям должна соответствовать «работа мечты». Так, 76% респондентов выбрали стабильность, 74% — высокую зарплату, 73% — хороший коллектив. Среди важных критериев россияне отметили удобное расположение работы от дома, а также важность опытного и лояльного руководителя.

Как сообщает «Известия», сфера с самыми высокими зарплатами в России — информационные технологии. Разработчики на языке программирования С# могут рассчитывать на зарплату в Москве в 250 тысяч рублей. В Петербурге программист на Java может получать 220 тысяч рублей, в Екатеринбурге такая работа будет оплачиваться в размере 120 — 150 тысяч рублей.

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Источник: ТАСС
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