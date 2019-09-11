Москва, 11 сентября. Социологи выяснили, что каждый пятый россиянин хочет пройти диспансеризацию от работы.

Так, из трудовых условий, которые не предоставляются, респонденты чаще всего называли возможность пройти диспансеризацию — 19% опрошенных. 14% россиян хотели бы иметь возможность делать на работе физическую разминку, каждый восьмой — делать паузу в рабочее время, чтобы отвлечься (12%).

ВЦИОМ также выяснил, что большинство россиян удовлетворены своей работой — 79% респондентов, что на 1% меньше, чем в 2018 году и на 8% больше, чем в 2012 году.

Отметим, 89% опрошенных заявили, что у них есть возможность делать перерывы для приема пищи. 83% респондентов рассказали, что поддерживают с коллективом нейтральные или хорошие отношения.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 9 сентября 2019 года. В нем принимали участие 1600 респондентов.

Ранее россияне рассказали социологам, каким критериям должна соответствовать «работа мечты». Так, 76% респондентов выбрали стабильность, 74% — высокую зарплату, 73% — хороший коллектив. Среди важных критериев россияне отметили удобное расположение работы от дома, а также важность опытного и лояльного руководителя.

Как сообщает «Известия», сфера с самыми высокими зарплатами в России — информационные технологии. Разработчики на языке программирования С# могут рассчитывать на зарплату в Москве в 250 тысяч рублей. В Петербурге программист на Java может получать 220 тысяч рублей, в Екатеринбурге такая работа будет оплачиваться в размере 120 — 150 тысяч рублей.