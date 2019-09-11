Сахалинские врачи вернули с того света пациента после 25-минутной остановки сердца

Южно-Сахалинск, 11 сентября. В Сахалинской областной больнице доктора смогли вернуть с того света пациента, у которого 25 минут не билось сердце. Об этом сообщает в среду информационное агентство «Сахалин и Курилы».

Как рассказал заведующий отделением Андрей Науменко, у 56-летнего пациента с сердечно-сосудистой патологией в какой-то момент остановилось сердце. Вернуть мужчину с того света удалось с помощью нового реанимационного аппарата, совсем недавно поставленного в медицинское учреждение.

Отмечается, что реанимационные процедуры проводили в течение 25 минут, благодаря автоматическому наружному кардиомассажеру сердце началось биться. В настоящее время пациента перевели в отделение кардиологии, уточнил врач.

Это оборудование надавливает на грудь пациента ровно настолько, насколько это необходимо. Аппарат позволяет проводить сердечно-легочную реанимацию в движении, в карете скорой помощи или в вертолете.

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