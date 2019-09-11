СМИ сообщили о взятой Киевом паузе в расторжении договоров с Россией

Киев, 11 сентября. Украинские власти взяли паузу в процессе расторжения двусторонних соглашений с РФ, который начался при бывшем президенте Украины Петре Порошенко.

Процесс односторонней денонсации договоров начался на Украине в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе. Но теперь Киев перестал направлять уведомления о расторжении документов Москве. Такая же ситуация сложилась вокруг заключенных в рамках СНГ договоров, в которых участвовала Украина, сообщает «Коммерсантъ».

Последними Киев денонсировал Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ и межправительственное соглашение «Об обмене правовой информацией» от 1995 года. Документы прекратили действовать 1 апреля и 6 февраля текущего года.

В настоящее время двусторонняя договорно-правовая база между Украиной и Россией составляет порядка 400 документов. Приостановление процесса расторжения соглашений может объясняться тем, что занятой кадровыми вопросами команде нового президента Украины Владимира Зеленского пока не до этого, отмечают СМИ.

В МИД России считают, что возобновление прежней практики украинских властей или отказ от нее послужит сигналом, который позволит российской стороне понять, изменятся ли отношения двух стран при новом руководстве в Киеве.

В министерстве напомнили, что между странами продолжают действовать соглашения о правительственной связи, установлении дипотношений и функционировании культурных центров. Кроме того, Москва и Киев взаимодействуют в юридических вопросах, в том числе в области взаимной выдачи преступников и реадмиссии. Также ни одна из сторон не ставила под сомнение договоренности по сотрудничеству в сфере атомной энергетики.

Ранее Газета.ru сообщила, что избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила задачу по ускорению ассоциации с Украиной и Грузией перед будущим еврокомиссаром по вопросам расширения.