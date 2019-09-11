В Госдуме призвали вернуться к вопросу о возврате Украине военной техники

Москва, 11 сентября. Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что потепление отношений между Россией и Украиной может реанимировать передачу Киеву военной техники, которая находится в Крыму.

Размышлениями на тему народный избранник поделился в интервью РИА Новости, отметив, что решение этого вопроса всецело зависит от позиции нынешних украинских властей.

«Если захотят разморозить двусторонние отношения, то можно и возобновить передачу военной техники. Нам чужого не нужно, отдадим по команде. Не будет проблем и по допуску украинских «перегонных» команд», — отметил депутат.

Член нижней палаты российского парламента добавил, что судьба нескольких десятков кораблей и самолетов полностью находится в руках официального Киева, а также выразил надежду, что на Украине «эту инициативу воспримут «с огоньком».

«Кроме того, процесс передачи военной техники реанимирует отчасти и производственные мощности Украины. Появится возможность загрузить работой Николаевские верфи, а это тысячи рабочих мест», — отметил Дмитрий Белик.

Как напоминает «Газета.ru», процесс передачи украинской военной техники из Крыма был остановлен пять лет назад, после начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Сейчас на территории российского полуострова находятся около 50 кораблей и судов военно-морских сил Украины, а также полтора десятка летательных аппаратов и техника сухопутных войск.