Почти 90 российских туристов умерли в Турции в 2019 году

Анкара, 11 сентября. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов объяснил, почему россияне стали чаще погибать в Турции.

По его словам, количество увеличившихся летальных случаев объясняется большим туристическим потоком. В 2018 году Турцию посетили 6 млн российских граждан, посол подчеркнул, что по прогнозам их должно было быть меньше.

«По состоянию на сегодняшний день зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации», — заявил Алексей Ерхов журналистам РИА Новости.

Он подчеркнул, что в плане происшествий с россиянами, этот сезон в Турции был «очень тяжелым».

«Переломить негативную тенденцию непросто, но, надеемся, что нам удастся справиться с ситуацией», — добавил Ерхов.

По его словам, российские власти работают в координации с турецкими партнерами, с местными властями и с представителями туристической индустрии. Принимаются меры по обеспечению безопасности российских туристов.

Ерхов подчеркнул, что часто в Турции погибают туристы преклонного возраста, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это связано с погодными условиями, которые отличаются от российских: летом в Турции жарко, душно и высокая влажность.

Кроме того, увеличилось количество ДТП с туристическими автобусами и на пешеходных переходах.

Посол подчеркнул, что некоторые российские туристы злоупотребляют спиртными напитками, а затем не соблюдают элементарные нормы безопасности.

«Мало кто знает, что употребление спиртных напитков автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев», — отметил Ерхов.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин предложил информировать российских туристов об опасностях, которые могут подстерегать их на зарубежных курортах.

Как сообщает «Газета.ru», СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели россиянки в аквапарке в турецкой Аланье.

В 2019 году россияне установили новый рекорд по посещаемости Турции. С января по июль страну посетили 2,7 млн российских туристов, что 13,9% больше, чем в первом полугодии 2018 года, сообщают «Известия».