В России разработают модемы для сетей 6G

Петербург, 11 сентября. В Санкт-Петербургском политехническом университете разрабатывается прототип модема для сетей шестого поколения.

Как сообщают «Известия», в масштабной работе задействованы специалисты Высшей школы прикладной физики и космических технологий петербургского высшего учебного заведения.

Предполагается, что для сетей нового поколения можно будет использовать сотовые вышки 5G — это значительно снизит стоимость внедрения технологии. Сейчас модем испытывается в условиях, максимально приближенных к реальным.

В пятом поколении сотовых сетей начинается процесс перехода к использованию более высоких частот. Пока этот диапазон относительно свободен, однако через некоторое время он также будет сильно загружен, поэтому для 6G требуется иное решение.

Добавим, что работа ведется на основе перспективной технологии оптимальных спектрально-эффективных сигналов для последующего внедрения в будущий стандарт сетей нового поколения.

Как напоминает «Газета.ru», в середине августа стало известно, что пятое поколение мобильной связи до конца 2019 года появится в пяти районах Москвы в рамках тестирования сети.

Широкополосный мобильный интернет будет доступен на Тверской, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и в инновационном центре «Сколково». В городской администрации отметили, что сеть 5G даст толчок развитию интернет-торговли, беспилотного транспорта, дистанционной медицины и других прорывных технологий.