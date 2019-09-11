Генерал рассказал, как бывший моряк чуть не взорвал посольство США

Москва, 11 сентября. Герой Советского Союза, командир группы «Альфа», генерал-майор в отставке Геннадий Зайцев рассказал, как в 1979 году душевнобольной мужчина чуть не взорвал посольство США.

По его словам, операция по обезвреживанию злоумышленника была первой боевой операцией для группы «Альфа». Неизвестный проник на территорию американского посольства 28 марта 1979 года. Мужчина потребовал от дипломатов обеспечить его выезд в США, так как не прошел вступительные экзамены в МГУ и надеялся получить высшее образование за океаном. В случае невыполнения требования мужчина угрожал взорвать самодельное взрывное устройство.

Спецназовцы прибыли в посольство по приказу председателя КГБ, обговорили детали операции с сотрудниками МИД СССР и диппредставительства США.

«Не исключали, что придется применять оружие. На все были получены соответствующие разрешения американской стороны. И одновременно было принято решение вести переговоры с этим преступником, потому что мы не знали о нем ничего. Эту часть возложили на меня», — сообщил Зайцев в интервью РИА Новости.

Переговорщику удалось «раскачать» злоумышленника. Тот представился жителем Херсона Юрием Власенко 1953 года рождения. Мужчина в прошлом работал моряком торгового флота. По словам Зайцева, у него сложилась мнение, что Власенко был «психически неполноценным человеком». Впоследствии оно подтвердилось

Командир «Альфы» рассказал, что Власенко был готов подорвать самодельную бомбу в любой момент и все время держал палец на спусковой тяге. Переговоры не привели к успеху, тогда спецназовцам дали команду обездвижить мужчину выстрелами в плечо и предплечье правой руки. Но Власенко смог скрыться в одном из служебных помещений. Там он привел взрывное устройство в действие.

Самодельная бомба была собрана из трех секций. При взрыве не сработал отдел, в котором находилось поллитра пикриновой кислоты — взорвались лишь секции с порохом и тротиловым зарядом. В результате в помещении возник пожар, была покорежена мебель. Сам Власенко получил ранения, от которых скончался в машине скорой помощи.

Зайцев отметил, что если бы сработал третий отсек взрывного устройства, здание американского посольства могло быть частично разрушено. Дипмиссию спасло то, что Власенко в течение полутора месяцев хранил пикриновую кислоту в подмосковном лесу, спрятав в дупле дерева. Там взрывчатое вещество отсырело и поэтому не смогло сдетонировать.