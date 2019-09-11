Строительство первых российских вертолетоносцев начнется в Крыму в 2020 году

Москва, 11 сентября. Два первых российских универсальных десантных корабля будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Крыму в мае 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в кораблестроительной отрасли.

По словам первого источника, головной корабль поступит в ВМФ России до конца 2027 года, перед окончанием текущей государственной программы вооружения.

Второй источник рассказал, что водоизмещение кораблей составит до 15 тысяч тонн. Универсальные десантные корабли смогут перевозить более 10 вертолетов различных классов, а также десантные катера: для этого будет оборудована большая доковая камера. Собеседник агентства отметил, что контракт на постройку УДК будет подписан «в ближайшие месяцы».

Напомним, универсальные десантные корабли могут перевозить тяжелые вертолеты различного назначения, а также от нескольких сотен до тысячи и более человек морской пехоты.

Завод «Залив» оборудован стапельным местом для постройки судов длиной до 300 метров и шириной до 50 метров.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что судостроители могут строить вертолетоносцы на продажу за рубеж при наличии интереса зарубежных заказчиков, сообщают «Известия».

Ранее президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал о планах строительства больших десантных кораблей. По его словам, новые БДК будут иметь лучшую обтекаемость. Всего по обновленному проекту «Ивана Грена» планируется построить три новых корабля.