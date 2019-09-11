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Кабмин Японии ушел в отставку

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Кабмин Японии ушел в отставку

Токио, 11 сентября. Все члены правительства Японии перед предстоящими перестановками в кабинете министров подали в отставку. 

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на канцелярию руководителя правительства Страны восходящего солнца, прошения об отставке были поданы на проходящем в Токио экстренном заседании Кабмина.

Уточняется, что председатель правительства Японии Синдзо Абэ принял соответствующие заявления у руководителей министерств и ведомств и администрации Кабмина.

«Газета.ru» сообщает, что уже в течение нескольких часов премьер-министр объявит новый состав правительства. Эксперты называют нынешнюю ротацию  в Кабмине Японии, которая проходит ежегодно, одной из самых масштабных – планируется заменить сразу 13 министров. 

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Источник: ТАСС
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