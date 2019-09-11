Трамп продлил режим санкций за «иностранное вмешательство в выборы» в США

Вашингтон, 11 сентября. Президент США Дональд Трамп продлил режим санкций за «иностранное вмешательство в выборы». Соответствующее сообщение распространил Белый дом.

Исполнительный указ глава государства подписал 12 сентября 2018 года. Документ предусматривает возможность ежегодного продления.

В Белом доме подчеркнули, что никаких данных в пользу версии о возможности влияния на результаты подсчета голосов на каких-либо выборах в США не было. Тем не менее использовать «свободную и открытую политическую систему» Соединенных Штатов «исторически пытались» иностранные державы.

«Тот факт, что лица, находящиеся в полном составе или частично за границей США, могут вмешиваться или подрывать общественное доверие к выборам в США, в том числе и через незаконный доступ к инфраструктуре выборов и предвыборных штабов или через скрытое распространение пропаганды и дезинформации, означает наличие необычной и экстраординарной угрозы национальной безопасности и внешней политике США», — сообщили в Белом доме.

Используемая в указе формулировка о «необычной и экстраординарной угрозе» часто применяется при объявлении «режима чрезвычайного положения», который позволяет американским властям накладывать различные санкции. В настоящее время в США действуют десятки таких «режимов ЧП».

Ранее Газета.ru сообщила, что рейтинг Дональда Трампа снизился на фоне опасений американцев по поводу увеличения цен из-за торговой войны между США и Китаем. Рейтинг поддержки действующего президента Соединенных Штатов снизился с 44% до 38%. Полностью поддерживают политику Трампа всего 27% американцев, не одобряют — 48%.