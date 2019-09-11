Новым мэром Сочи избран вице-губернатор Кубани

Краснодар, 11 сентября. Заместитель руководителя Краснодарского края Алексей Копайгородский избран главой администрации города-курорта Сочи.

Как сообщает РИА Новости, впервые выборы руководителя города прошли по новой схеме – за кандидатуру потенциального мэра голосовали не граждане, а депутаты законодательного органа.

Накануне перед конкурсной комиссией предстали два кандидата: кроме Копайгородского на должность руководителя Сочи претендовал руководитель одной из строительных компаний Андрей Донченко.

«В результате подсчета голосов тайного голосования установлено, что кандидатура Алексея Копайгородского набрала 44 голоса. Комиссия решила избрать Копайгородского главой Сочи», — объявила руководитель счетной комиссии Ольга Лиодт.

К слову, уже бывший мэр Анатолий Пахомов стоял у руля курортного города более десяти лет, и именно при нем в Сочи прошла Зимняя Олимпиада 2014 года, началось проведение этапов «Формулы-1», прошли матчи прошлогоднего чемпионата мира по футболу.

«Нас ждет большая кропотливая, щепетильная работа, чтобы все системы жизнеобеспечения города Сочи работали в улучшенном режиме. Мы проблематику всю знаем», — в свою очередь отметил новый мэр Алексей Копайгородский на брифинге с журналистами.

Как напоминает «Газета.ru», Копайгородский – уроженец Краснодара, ему 34 года. В свое время работал заместителем мэра краевого центра, два последние года — заместитель губернатора Краснодарского края.