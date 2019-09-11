Москва, 11 сентября. Количество разводов в России в первые семь месяцев текущего года сократилось на 12% по сравнению с 2018 годом. Такие данные приводит Росстат.

В январе-июле 2019 года зафиксирован 621 развод на тысячу заключенных браков. В том же периоде минувшего года происходило 705 разводов на тысячу новых союзов. На каждую тысячу населения России в первые семь месяцев 2019 года приходилось 3,2 распавшиеся семьи, годом ранее — 4,1, сообщила газета «Известия».

Чаще всего разводились жители Ленинградской и Сахалинской областей, где на тысячу новых браков зафиксировано 889 и 878 разводов соответственно. Также показатель высок в Ненецком автономном округе, Карелии и Белгородской области, в которых зарегистрировано 856, 813 и 779 разводов на тысячу новых браков.

Меньше всего семей в январе-июле текущего года распалось в Чечне, Ингушетии, Тыве, Дагестане и Северной Осетии. В этих регионах зафиксировано 147, 197, 251, 278 и 488 разводов на тысячу новых браков. Такую динамику декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов связывал со значением семьи и материальной зависимостью женщин от мужа в этих регионах.

Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко считает, что россияне стали реже разводиться из-за ухудшения экономической ситуации.

«Сильная закредитованность, которую мы сейчас наблюдаем, плюс сложности с работой в некоторых семьях — это периоды, когда люди стараются не расставаться. Даже если партнер не устраивает, его терпят. Но для глубокого анализа причин нужны серьезные исследования», — отметил Рыбальченко.

По его словам, количество разводов в России слишком велико. В 2017 году коэффициент разводимости в стране составлял 4,2. Тогда как в Германии показатель был равен 1,86, в Австралии — 2, в США — 3,2.

Ранее Газета.ru сообщила, что с 2020 года в России пособия на детей вырастут в среднем до 12 тысяч рублей. Выплаты смогут получать имеющие ребенка до трех лет семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов.