Британский генерал заявил об угрозе нового соперничества с Россией

Лондон, 11 сентября. Глава Объединенного командования вооруженных сил Британии Патрик Сандерс заявил, что Россия может возобновить «Большую игру», поэтому необходимо перевести чрезвычайный кабинет при британском правительстве (COBRA) на круглогодичный режим работы.

По его словам, современная война ведется не только на поле боя, но и в киберпространстве. Сандерс считает, что британское правительство должно использовать новый способ координации ресурсов, начиная от военных ресурсов и заканчивая реагированием на гражданские кризисы.

Британский военный подчеркнул, что Россия и Китай хотят вернутся к «Большой игре» в новой форме — «на стероидах», поэтому необходимо создать орган, который бы реагировал на события, подобные отравлению Скрипалей. Сандерс считает, что правительственные ведомства объединились и «невероятно эффективно» отреагировали на инцидент в Солсбери.

По его мнению, Британия может оказаться мишенью в киберпространстве для враждебных государств, поэтому для повышения устойчивости к угрозам необходимо создать новый антикризисный механизм, помимо имеющегося кризисного кабинета при правительстве (СOBRA), пишет Telegraph.

Напомним, термином «Большая игра» в истории называют противостояние между Британской и Российской империей на протяжении XIX века. Сферой интересов двух государств были территории Центральной и Южной Азии, а также Афганистана.

Как сообщает «Газета.ru», в марте 2018 года британские власти заявили, что в Солсбери якобы был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил в причастности к инциденту Москву. При этом в Британии не представили никаких доказательств, а также отказались от совместного расследования с российской стороной.

Отметим, 2 августа 2019 года Штаты ввели новый пакет санкций из-за «дела Скрипалей». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия США являются веским доказательством того, что расследование Лондона было сфабриковано, а история со Скрипалями является провокативной, сообщают «Известия».