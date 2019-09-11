Музыкант Сергей Мазаев сыграет Сталина в опере-буфф

Москва, 11 сентября. Известный российский музыкант Сергей Мазаев предстанет в образе советского лидера Иосифа Сталина в опере-буфф «Рабочий и колхозница».

Как сообщает ТАСС, показ постановки намечен на 19 октября текущего года в Москве в зале «Зарядье». В опере также задействована легендарная балерина Илзе Лиепа, которая сыграет роль Марлен-Пикассо.

«2019 год неслучайно выбран годом премьеры спектакля «Рабочий и Колхозница». Именно в этом году Москва широко празднует 80-летний юбилей ВДНХ, а также 130 лет со дня рождения советского скульптора-монументалиста Веры Мухиной», — говорится в сообщении площадки.

Добавим, что идея оперы-буфф принадлежит продюсеру Павлу Каплевичу. Музыку написал Владимир Николаев, режиссером выступит Евгений Кулагин. Роль Колхозницы исполнит Евгения Афанасьева, Рабочего — Михаил Никаноров, Мухиной — Юлия Никанорова.

Как напоминает «Газета.ru», в середине весны историческую роль Иосифа Сталина положительно оценили подавляющее большинство граждан России (70%), что является рекордом за все годы исследований этого вопроса.

Отмечается, что россиянам задавали вопрос: «Как вы считаете, какую роль сыграл Сталин в жизни страны?». По данным исследования, 70% опрошенных назвали положительной роль советского вождя в истории, а 19% участников опроса негативно оценивают его роль в истории.

Как в середине апреля отметила аналитик «Левада-центра» Карина Пипия, на сегодняшний день в России «все чаще высказываются или поддерживаются положительные суждения о вожде».